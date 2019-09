Noorse schaatsers gewond bij fietsongeluk

De Noorse schaatsers Sverre Lunde Pedersen (27) en Simen Spieler Nilsen (26) zijn tijdens een fietstraining in de buurt van het Duitse Inzell gewond geraakt. Beide schaatsers zouden volgens Noorse media hard op het asfalt zijn gevallen.

Beide schaatsers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis in Traunstein, niet ver van Inzell. Volgens de eerste berichten heeft Spieler Nilsen een hersenschudding en een pijnlijke rug opgelopen en heeft Pedersen alleen schaafwonden. Naar verwachting moet Spieler Nilsen enkele dagen in het ziekenhuis blijven.

Wat precies de oorzaak van het ongeval is, is nog onduidelijk. Of er andere voertuigen bij het incident betrokken zijn is evenmin bekend.

Lunde Pedersen werd vorig jaar in Inzell wereldkampioen op de 5000 meter. Hij bleef de favoriete Nederlanders Sven Kramer en Patrick Roest toen voor. Hij won vorig jaar bij de Olympische Spelen in Pyeongchang brons op de 5000 meter en goud met zijn land op de ploegenachtervolging.