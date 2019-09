Opleving Bertens komt net te laat

Tennisster Kiki Bertens heeft in de derde ronde van het internationale toernooi van Wuhan verloren van Aryna Sabalenka. De Wit-Russische was in twee sets de betere, 6-1 7-6 (9).

Lang leek Bertens een kansloze partij te spelen. Bij 6-1 en 5-1 achter herstelde ze zich echter spectaculair, won vijf games op rij en sleepte er een tiebreak uit. Die ging tot 9-9 gelijk op, waarna Sabalenka de beslissende punten maakte.

Bij haar eerste optreden in Wuhan had Bertens gewonnen van de Amerikaanse qualifier Bernarda Pera. Het was haar eerste overwinning sinds eind augustus. Bertens was in China als zesde geplaatst.

Sabalenka had niet eerder gewonnen van Bertens.