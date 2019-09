Tennisster Halep geeft op in Wuhan

Tennisster Simona Halep heeft op het internationale toernooi van Wuhan geblesseerd moeten afhaken. De Roemeense, voormalig nummer 1 van de wereld, gaf al in de eerste set van haar partij tegen Elena Rijbakina uit Kazachstan op. Halep klaagde over een “scherpe pijn” in haar onderrug.

In de Chinese stad had Halep eerder met een zege op de Tsjechische Barbora Strycova juist haar rentree gevierd. Het was haar eerste optreden sinds haar uitschakeling in de tweede ronde van de US Open, vorige maand. Halep staat momenteel zesde op de wereldranglijst.

Rijbakina treft in de kwartfinales Kiki Bertens of de Wit-Russin Aryna Sabalenka.