Badloe naar 1 op WK, Van Rijsselberghe derde

De windsurfers Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe zijn bezig aan een indrukwekkende opmars bij de WK in de RS:X-klasse op het Gardameer. De Nederlanders domineerden twee van de drie races die donderdag werden gevaren. Badloe nam de eerste plaats in het klassement over van de Fransman Pierre Le Coq, Van Rijsselberghe klom naar de derde plaats.

Europees kampioen Badloe kwam eerst pas als 34e over de streep, zijn zogeheten schrapresultaat. Van Rijsselberghe begon de ochtend op het Italiaanse water met een zesde plaats. In de tweede race werd de tweevoudig olympisch kampioen eerste, voor Badloe. In race drie waren de rollen omgedraaid.

“Twee 1-2’tjes gevaren in beide volgorden. Superlekker dagje uiteindelijk”, zei Badloe, die aan kop gaat in de tussenstand met 21 punten. Le Coq staat op 23, Van Rijsselberghe is de nummer 3 met 37 punten.