Hassan in bloedvorm wil twee keer goud

Sifan Hassan begint aan de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar in bloedvorm én met een bijzondere status. De Nederlandse hardloopster staat momenteel te boek als beste atlete van de wereld. Ze voert namelijk de allround wereldranglijst aan van de internationale atletiekfederatie IAAF.

Die hoogste notering is het gevolg van een reeks topprestaties van de 26-jarige atlete, die als meisje vluchtte uit Ethiopië en in Nederlandse asielcentra het hardlopen ontdekte. Hassan liep deze zomer een Europees record op de 5000 meter (14.22,12), verbeterde het wereldrecord op de Engelse mijl (4.12,33), scherpte haar Nederlands record aan op de 1500 meter (3.55,30) en zette het Europees record op de 3000 meter op 8.18,49, de vierde tijd ooit gelopen op deze afstand. Bovendien won ze met grote overmacht de finales van de Diamond League op 1500 (Zürich) en 5000 meter (Brussel).

In het Khalifa Stadion van Doha is Hassan zaterdag voor het eerst te bewonderen. Dan staat de 10.000 meter op de rol. Daarna moet ze kiezen tussen de 1500 en 5000 meter, de afstanden waarop ze zich ook heeft geplaatst, maar die op de WK op dezelfde dag zijn geprogrammeerd.

“Haar absolute voorkeur zou de combinatie van 1500 en 5000 zijn, maar dat is in Doha niet mogelijk, en volgend jaar bij de Olympische Spelen ook niet. Daarom kiest ze voor de 10.000 en besluit ze daarna of het de 1500 of de 5000 wordt.”, zegt haar manager Sander Ogink, die Hassan begeleidt bij haar laatste voorbereidingen.

De 10.000 meter is zo’n beetje de enige afstand waarop Hassan nog maar weinig heeft laten zien. Ze liep de langste afstand op de baan (25 rondjes) pas één keer. In mei noteerde ze 31.18.12. Op de mondiale jaarlijst staat ze met die tijd niet bij de beste 15.

Toch is Hassan er vrij zeker van dat ze in Doha voor het goud kan gaan, zegt Ogink. “Ze is ontzettend fit en denkt er nog beter voor te staan dan bij de finales van de Diamond League. Ze heeft gedurende het seizoen veel op snelheid getraind, maar heeft ook de inhoud om de 10.000 te lopen.”

Mentaal is Hassan ook sterker dan ooit, weet haar manager. “Ze zit goed in haar vel en voelt dat ze sterk is. Het feit dat ze een wereldrecord heeft gelopen en daarnaast twee finales van de Diamond League heeft gewonnen, heeft haar veel vertrouwen gegeven. Ze zou heel graag twee gouden medailles pakken in Doha en weet dat het mogelijk is, als alles meezit.”