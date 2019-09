Olympisch judokampioene Silva verliest goud

De Braziliaanse judoka Rafaela Silva moet de gouden medaille inleveren die ze afgelopen zomer veroverde op de Pan-Amerikaanse Spelen in Peru. De organisatie heeft dat besloten omdat vorige week bekend werd dat de olympisch kampioene van Rio 2016 positief heeft getest op het verboden middel fenoterol, dat ook in een medicijn tegen astma zit. Volgens Silva heeft ze dat middel mogelijk binnengekregen doordat ze regelmatig over de vloer komt bij een vriend met een baby die dit nodig heeft om astma te bestrijden.

Silva groeide op in een favela in Rio de Janeiro, maar wist dankzij haar favoriete sport judo een betere toekomst te krijgen. In 2013 werd ze als eerste Braziliaanse wereldkampioen. Drie jaar later veroverde ze voor eigen publiek in Rio de olympische titel in de klasse tot 57 kilogram. De 27-jarige Braziliaanse was onlangs in Lima ook de beste op de Pan-Am Games, maar die plak moet ze inleveren. Onduidelijk is wat er gebeurt met de bronzen plak die ze afgelopen maand veroverde bij de WK in Tokio.