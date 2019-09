Onderzoek naar recordaantal homeruns in MLB

De organisatie van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB laat onderzoeken waarom er dit jaar zoveel homeruns worden geslagen. De MLB heeft een groep wetenschappers gevraagd om uit te zoeken hoe het kan dat de honkballers de ballen zo makkelijk over de hekken slaan. Hoewel het reguliere seizoen nog wel even duurt, werd twee weken geleden al het recordaantal homeruns verbeterd.

“We hebben de groep wetenschappers waarmee we eerder al hebben samengewerkt opnieuw bijeengeroepen”, zegt commissaris Rob Manfred van de MLB tegen tijdschrift Forbes. “We hebben ze gevraagd om een frisse blik te werpen op de ballen waarmee we spelen.” De resultaten van het onderzoek worden kort na de World Series verwacht.

Het record in de Major League stond op 6105 homeruns, neergezet in 2017. Vorig jaar vlogen 5585 ballen over de hekken. Dit jaar staat de teller al op 6590 homeruns.