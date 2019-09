Schouder houdt tennisser Kyrgios uit Azië

De Australische tennisser Nick Kyrgios moet de komende toernooien in Azië overslaan. De nummer 27 van de wereld heeft te veel last van een schouderblessure, vorige week opgelopen tijdens de Laver Cup in Genève. Kyrgios verloor daar met ‘Team Wereld’ van Europa (13-11).

De 24-jarige Australiër vloog vanuit Genève wel door naar de Chinese stad Zhuhai, waar hij woensdag in de eerste ronde van het ATP-toernooi verloor van de Italiaan Andreas Seppi. Serveren ging in die partij moeizaam vanwege zijn schouderklachten. “En de service is juist mijn wapen”, zei de Australiër. “Als ik niet goed kan serveren, kan ik beter niet tennissen.”

Kyrgios meldde via Twitter dat hij de ‘Asian Swing’ (de reeks toernooien in Azië) overslaat en teruggaat naar Australië om te herstellen. Hij hoopt in november weer fit te zijn voor de finaleweek van de Daviscup in Madrid. De Australiër won dit jaar twee ATP-toernooien, in Acapulco en Washington.