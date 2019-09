Schuurs naar halve finales Wuhan

Tennisster Demi Schuurs heeft met haar Duitse partner Anna-Lena Grönefeld de halve finales bereikt op het WTA-toernooi van Wuhan. Het als vierde geplaatste koppel was in de kwartfinale veel te sterk voor de zussen Hao-ching Chan en Latisha Chan uit Taiwan: 6-1 6-1.

Schuurs en Grönefeld stonden dit jaar al vijf keer in de finale van een WTA-toernooi. In Doha, Rome, Birmingham, Toronto en Cincinnati stapten ze echter steeds als verliezend koppel van de baan.

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, bereikte in Wuhan de halve finales van het enkelspel met een zege op de Kroatische Petra Martic: 7-6 (6) 3-6 6-3. De Australische neemt het nu op tegen titelverdedigster Arina Sabalenka. De Wit-Russin, in de vorige ronde te sterk voor Kiki Bertens, versloeg Elena Rijbakina uit Kazachstan in drie sets: 6-3 1-6 6-1.