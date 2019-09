Snelle Ethiopiërs naar marathon Amsterdam

De Ethiopische atleten Ayele Abshero, Solomon Deksisa en Tadu Abate gaan op zondag 20 oktober proberen om het parcoursrecord van de marathon van Amsterdam te verbeteren. De organisatie heeft de drie Ethiopiërs vastgelegd voor de race door de hoofdstad. De Keniaan Lawrence Cherono won de afgelopen twee edities, steeds in een parcoursrecord. Hij scherpte zijn eigen toptijd vorig jaar aan tot 2.04.06.

Abshero is op papier de snelste van de drie Ethiopiërs met een persoonlijk record van 2.04.23. De 28-jarige hardloper won begin dit jaar voor de derde keer de Egmond Halve Marathon.

Deksisa (25) kwam vorig jaar als derde over de streep in het Olympisch Stadion. Enkele maanden nadat hij de marathon van Hamburg had gewonnen, scherpte hij in Amsterdam zijn pr aan tot 2.04.40. Abate, met 22 jaar de jongste Ethiopiër, werd vorig jaar zevende in 2.06.47. Hij won dit jaar de marathon van Hamburg.

De marathon van Amsterdam dient ook als NK. Abdi Nageeye is daarin de torenhoge favoriet. Hij gaat proberen zijn Nederlands record van 2.06.17, in april gelopen in Rotterdam, te verbeteren.