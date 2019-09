Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft donderdag zijn wedstrijd in de achtste finales op het ATP-toernooi in het Chinese Zhuhai niet kunnen uitspelen. De Griek gaf bij een stand van 1-1 in sets tegen de Fransman Adrian Mannarino geblesseerd op.

Tsitsipas won de eerste set met 6-3, maar verloor de tweede met 7-5. Na een medische time-out stopte hij er mee. Er is niet bekend wat er precies aan de hand is.

Afgelopen weekeinde was Tsitsipas namens Team Europa nog actief in de Laver Cup.