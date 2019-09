Teunissen bezorgt TeamNL ticket voor Spelen

Kanoslalomster Lena Teunissen heeft TeamNL een ticket voor de Olympische Spelen bezorgd. In de kajak bereikte ze donderdag bij de WK kanoslalom in het Spaanse La Seu d’Urgell de halve finales in de K1-klasse. “Ben superblij dat ik direct door ben naar de halve finale zaterdag. Ik had verwacht dat het lastig zou worden, maar dit was een goed niveau”, zei Teunissen die 18e werd in de eerste run. Op de landenlijst was dat goed voor een 13e plaats en de eerste 18 landen krijgen een ticket voor Tokio 2020.

Teunissen is er nog niet zeker van of zij zelf naar de Spelen mag. De 22-jarige Brabantse moet nu nog voldoen aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF. De sportkoepel verwacht van haar zaterdag bij de WK een plek bij de beste tien op de landenlijst.

Martina Wegman en Claudia Leenders redde het niet in de series. Wegman was zeer dicht bij een plek in de halve eindstrijd. In beide runs kwam ze een plaats tekort (21e en 11e). In de eerste run was ze 18 honderdsten van een seconde te langzaam en bij de tweede was ze 25 honderdsten verwijderd van een plek in de halve finales.

Wegman voldeed eerder, met een zesde plaats bij de wereldbekerwedstrijd in SloveniĆ«, wel aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF. Zij mag dus ook hopen op deelname aan Tokio 2020. “Het is supercool dat Nederland de startplek voor de Olympische Spelen binnen heeft. Nu is het afwachten wie er gaat”, aldus de 30-jarige Noord-Hollandse.