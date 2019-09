Teunissen naar halve finale WK kanoslalom

Lena Teunissen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de WK kanoslalom in Spanje. In de kajak eindigde Teunissen in de eerste run met 108,18 seconden op de 18e plaats. De eerste twintig mochten verder naar de halve finale.

Bij de tweede run in de K1-klasse waren nog tien plekken te vergeven. Martina Wegman miste de halve eindstrijd op pijnlijke wijze. In de eerste run kwam ze al slechts 18 honderdsten van een seconde tekort (21ste plaats) en bij de herkansing eindigde ze ook net buiten de kwalificatieplekken (11e), deze keer op 25 honderdsten. De andere kanoslalomster van TeamNL Claudia Leenders kwam niet verder dan de 44ste plaats in de eerste run (118,17) en de 18e plaats bij de tweede run (110,39).

Joris Otten kwam in de C1-categorie niet in de buurt van een plaats in de halve finales. In de eerste run eindigde de kanoslalommer van TeamNL op de 57ste plaats, in de herkansingsrun kwam hij tot de 40ste tijd.

Zaterdag wacht voor Teunissen de halve finales. Vrijdag moet ze in het Spaanse La Seu d’Urgell de series varen in de kano, de C1-klasse.