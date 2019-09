Wielerteam Boels-Dolmans raakt sponsors kwijt

De wielerploeg Boels-Dolmans moet op zoek naar nieuwe sponsors. Het team met onder meer Anna van der Breggen, Amy Pieters en Chantal Blaak zal nog één jaar onder de huidige naam de weg op gaan. “We willen op hetzelfde niveau blijven presteren en de ploeg uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat we verdergaan”, zei ploegleider Danny Stam tijdens een persbijeenkomst in Harrogate, waar momenteel de WK wielrennen plaatsvinden.

Van der Breggen was even overgekomen uit het hotel van de Nederlandse ploeg. De titelverdedigster zaterdag in de wegrace benadrukte hoe sterk de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen momenteel is. “Toen ik begon was eigenlijk alleen het WK op tv. Ik moest familie en vrienden vaak vertellen wat ik aan het doen was. Nu horen we bij de populairste sporten. Het is een opkomende markt”, vertelde Van der Breggen, ook de regerend olympisch kampioen.

De ploeg, begonnen als Dolmans waarna Boels in 2012 erbij kwam, geldt al jaren als het beste wielerteam ter wereld bij de vrouwen. Met de Britse Lizzy Armitstead, de Deense Amalie Dideriksen, Blaak en Van der Breggen leverde het vier jaar op rij de wereldkampioen op de weg. Het was daarom opvallend dat Boels-Dolmans enkele weken geleden ontbrak op de lijst van ploegen die voor volgend seizoen een WorldTour-licentie hebben gekregen. Snel werd duidelijk dat dat met de onzekere toekomst te maken had. Voor een licentie moet een team financiële garanties hebben voor vier jaar.

De nieuwe geldschieters worden geacht die zekerheid te bieden. “We praten al met geïnteresseerden”, zei teammanager Erwin Janssen. “We hebben laten zien hoe je een topteam wordt en blijft.” Met, zo meldde Stam, een budget van 2 miljoen euro. Of Van der Breggen (29) er in 2021 zelf nog bij is, kon ze niet zeggen. “Ik denk na over mijn toekomst. Maar het gaat niet om één persoon, het gaat om de ploeg als geheel.”