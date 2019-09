Windsurfster De Geus behoudt leiding bij WK

Windsurfster Lilian de Geus heeft bij de wereldkampioenschappen in de olympische RS:X-klasse de leiding behouden. De Nederlandse eindigde op de derde wedstrijddag slechts als 21e. Dankzij sterke races de eerste twee dagen, blijft ze het klassement leiden.

In Torbole kon op het Italiaanse Gardameer donderdag slechts één race gevaren worden. Dat was aan het begin van de avond. “Het was een hele lange dag wachten voor ons, zowel op de kant als op het water. Uiteindelijk hebben ze er toch nog een race uit kunnen persen, maar dat was voor mij echt een hele lastige”, aldus De Geus. “Ik hoop dat we vrijdag wel gewoon weer goede en lekkere noordenwind hebben.”

De Geus staat na de derde wedstrijddag op 29 punten. De Italiaanse Giorgia Speciale volgt met 31 punten.