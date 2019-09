Alaphilippe: wereldtitel mijn heilige graal

Julian Alaphilippe heeft een jaar achter de rug dat weinig te wensen overlaat. “Ik weet bijna zeker dat het het beste jaar uit mijn loopbaan zal zijn. Ook als ik zondag de wereldtitel niet verover”, zei de Fransman twee dagen voordat hij opnieuw als een van de favorieten zal starten in de wegrace bij de WK wielrennen.

Vorig jaar kon hij die rol in de finale in Innsbruck niet waarmaken. Het was landgenoot Romain Bardet die in het spoor van de Spanjaard Alejandro Valverde zilver pakte. Waar Tom Dumoulin toen nog wel de aansluiting vond en vierde werd, moest Alaphilippe afhaken op een parcours dat op zijn lijf geschreven leek.

“Ook hier moet ik uit de voeten kunnen”, zei Alaphilippe nog voordat hij zaterdag nog eens de lokale ronde in Harrogate (Yorkshire) gaat verkennen. Na een jaar waarin hij onder meer Milaan-Sanremo en twee ritten in de Tour de France won en twee weken de gele trui droeg, zou de wereldtitel een bonus zijn. “Maar ook een droom die uitkomt, mijn heilige graal”, zei hij op een door zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step verspreid filmpje.