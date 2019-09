De Geus moet koppositie op WK afstaan

Lilian de Geus heeft bij de WK windsurfen in Italië haar koppositie moeten inleveren. De 27-jarige fysiotherapeute verstevigde aanvankelijk op de laatste dag van de vlootraces op het Gardameer haar eerste plaats in het klassement. De titelhoudster finishte als eerste en tweede, maar kwam daarna in lichte omstandigheden niet verder dan de 23e plek. Dat was haar slechtste klassering in Torbole in een reeks van tien wedstrijden en daardoor haar ‘schrapresultaat’.

De Geus begint zaterdag als nummer twee van het klassement aan de medalrace, met een achterstand van 6 punten op de Chinese Lu Yun-xiu. Indien de Nederlandse plankzeilster drie plaatsen hoger eindigt dan haar Aziatische rivale kan het WK-goud weer voor haar zijn, al moet ze dan ook nog wel de Israëlische nummer drie Katy Spychakov onder zich weten te houden. Het verschil tussen de zilveren en bronzen positie is nu 2 punten.