Tennisser Robin Haase is op het challengertoernooi van Florence uitgeschakeld in de kwartfinale. De Nederlander was op het gravel van de Italiaanse stad niet opgewassen tegen Mohamed Safwat. De Egyptenaar won in drie sets, 4-6 6-1 6-2.

Haase viel in augustus uit de top honderd van de wereldranglijst. Hij zakte daarna verder weg doordat hij op de ATP-toernooien vaak al in zijn eerste partij werd uitgeschakeld.