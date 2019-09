Handbalverbond wil ook WK vrouwen in 2025

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) wil samen met Duitsland de organisatie van het wereldkampioenschap voor vrouwen in 2025 op zich nemen. Beide sportbonden hebben zich gezamenlijk bij de internationale handbalfederatie (IHF) kandidaat gesteld. De toekenning van de wereldtitelstrijd is in februari volgend jaar.

Nederland was eerder gastheer van het WK vrouwen in 1971 en 1986. Duitsland organiseerde de wereldtitelstrijd al drie keer, in 1965, 1997 en 2017. Het mondiale toernooi trok twee jaar geleden in de zes speelspelen ruim 237.000 bezoekers.

“We zijn ervan overtuigd dat een WK in onze landen een fantastische kans voor de internationale handbalfamilie kan zijn”, betogen de twee voorzitters, Tjark de Lange (NHV) en Andreas Michelmann (DHB).

Het NHV heeft zich ook al kandidaat gesteld voor de organisatie van het olympisch kwalificatietoernooi voor vrouwen in maart 2020.