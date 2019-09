Marathon vrouwen gaat door ondanks hitte

De marathon voor vrouwen bij de WK atletiek in Doha gaat vrijdag gewoon van start, ondanks de hoge temperaturen in de hoofdstad van Qatar. Volgens de internationale federatie IAAF is het medisch nog net verantwoord om de 69 deelnemende atletes te laten starten, omdat het niet warmer zal zijn dan 30 graden.

De start is vanwege de hitte al op een opmerkelijk laat tijdstip gezet, namelijk 23.59 uur plaatselijke tijd. Het betekent dat de vrouwen middenin de nacht finishen. Ze lopen zes keer een ronde van 7 kilometer over de Corniche, de mondaine boulevard van Doha. Nederlandse marathonloopsters ontbreken in het veld.

De WK atletiek worden vanwege het woestijnklimaat al twee maanden later dan gebruikelijk gehouden. Alsnog is het momenteel overdag extreem heet; zo rond de 40 graden.

De IAAF hanteert voor duurinspanningen een wetenschappelijk vastgestelde bovengrens van 30 graden en meet daarvoor naast hitte ook vochtigheid en andere factoren die het functioneren van het lichaam beïnvloeden. Voor Doha is een streng hitteprotocol ingevoerd. Zo zijn langs het parcours extra drank- en verfrissingsposten neergezet. De hardloopsters zullen tijdens de race scherp in de gaten worden gehouden. Zodra een atlete verschijnselen van oververhitting vertoont, zal de organisatie haar uit de wedstrijd halen.

De atleten die hun onderdelen afwerken in het stadion, hebben beduidend minder last van de hitte. Het Khalifa Stadion is op ingenieuze wijze gekoeld tot een aangename temperatuur van rond de 25 graden.