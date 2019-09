Met Engels weer kan Vos goed leven

In juli was ze al goed, in augustus en vorige week trok Marianne Vos die vorm nog even door in de Ronde van de Ardèche. Als er al twijfel was of de drievoudig wereldkampioen nog ooit haar oude niveau zou halen, dan is die inmiddels gelogenstraft. Daarmee is niet gezegd dat Vos zaterdag bij de WK in Yorkshire de topfavoriet is, vindt ze zelf. Met Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten heeft ze alleen al binnen de ploeg flinke concurrentie.

“En we onderschatten de andere teams zeker niet. Italië, de Verenigde Staten, die zijn echt hartstikke sterk”, vertelde ze vrijdag in hotel The Old Swan, gelegen bij de kilometerboog in Harrogate. Die luxe binnen de ploeg biedt mogelijkheden. “We hebben allemaal baat bij een harde wedstrijd, maar we kunnen natuurlijk verschillende pionnen uitspelen.”

Het parcours in Yorkshire en met name de lokale lus van een kleine 14 kilometer bevalt haar goed. “Ik denk dat het me echt goed ligt. Ik houd van dat op-en-af, dat je nergens echt in je ritme komt. Heel technisch dus, ook al door het Engelse weer. Dat zijn factoren die gunstig zijn voor mij. Als ik het had mogen bedenken, was het wel zoiets geweest. Ook met dat stukje omhoog, kort voor de finish.”

Vos hervond zichzelf nadat ze in 2015 fysiek het topsportleven niet meer aankon. “Het was geen burn-out, dan zou ik geen zin meer hebben gehad om te fietsen.” Ze was fysiek opgebrand, had te veel van zichzelf geëist in ruil voor een ongekende erelijst. Nu zegt ze nog meer te genieten van de nieuwe successen en die waren er veel dit jaar. Negentien keer ging ze zegevierend over de finish, onder meer vier keer in de Giro Rosa. In de Ardèche won ze er zelfs vijf en het eindklassement. “Ik was blijkbaar goed in vorm na een hoogtestage.” Ze was ervoor in de Italiaanse Alpen geweest. “Dat doe ik pas sinds vorig jaar. Vroeger ging je van koers naar koers, nu wordt er steeds gespecialiseerder getraind, meer naar wedstrijden gewerkt. Ik wilde dat al langer, maar twijfelde nog of mijn lichaam die prikkel aankon.”

Inmiddels wordt ze, net als Van Vleuten, begeleid door trainer Louis Delahaije. “Het is geen rocket science, maar als je het zelf allemaal doet en het loopt niet ga je twijfelen. Dan is het handig als er iemand zegt dat het goed doet of dat je juist een rustdag moet nemen. Ik kon vroeger wedstrijden soms winnen op 95 procent. Niet bij een WK, wel bij andere koersen. Het niveau in de breedte was lager. Daarom is de voldoening nu ook nog groter als je wint.”