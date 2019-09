Sprinter Burnet naar halve finales 100 meter

Taymir Burnet heeft op de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar na de voorrondes ook de series van de 100 meter doorstaan. De Nederlandse sprinter mag zaterdag in de halve finales uitkomen op het koningsnummer.

Burnet eindigde als vierde in de eerste heat in 10,21. Alleen de eerste drie mochten direct door, waardoor hij moest wachten of zijn tijd voldoende snel was. Na zes series was duidelijk dat hij bij een van de zes tijdsnelsten zat.

De Amerikaanse topfavoriet Christian Coleman was de snelste in de series. De nummer twee van het vorige WK in Londen dook met 9,98 als enige onder de 10 seconden.