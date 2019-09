Start WK atletiek in gekoeld stadion

Drie Nederlandse atleten komen vrijdag in actie op de eerste dag van de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar. Taymir Burnet is als eerste aan de beurt. De sprinter mag uitkomen op de 100 meter. Hij moet zich via een kwalificatieronde zien te plaatsen voor de series, die ook op vrijdag zijn.

Killiana Heymans doet mee aan de kwalificaties van het polsstokhoogspringen. De 22-jarige atlete is Nederlands kampioene op dit onderdeel. Nick Smidt loopt de series van de 400 meter horden. Hij veroverde dit jaar zilver op het nummer bij de EK onder 23.

De WK atletiek vinden bijna twee maanden later plaats dan gebruikelijk, omdat de temperatuur in Qatar hartje zomer veel te hoog is. Alsnog is het de komende week tegen de 40 graden in de hoofdstad van het woestijnstaatje. De wedstrijden vinden plaats in het Khalifa Stadion in hoofdstad Doha, dat via een ingenieus systeem gekoeld wordt tot ongeveer 25 graden. Het is ook een van de stadions waar over drie jaar het WK voetbal wordt gehouden.

De WK atletiek beginnen om 15.30 uur.