Wielrenner Eekhoff overweegt protest

Nils Eekhoff is niet van plan zich neer te leggen bij zijn diskwalificatie bij de WK wielrennen. De coureur uit Rijssenhout veroverde de wereldtitel bij de beloften, maar werd na uitgebreid jury-overleg uit de uitslag geschrapt. “Met mijn management SEG bekijken we de mogelijkheden”, vertelde Eekhoff in het rennershotel. Hij werd bestraft omdat hij na een val korte tijd achter de ploegleiderswagen had gestayerd.

“Dat zie je zo vaak gebeuren, de wedstrijd moest nog loskomen, er waren nog 125 kilometer te rijden”, vertelde Eekhoff die na zijn val zijn schouder, die uit de kom was, weer op zijn plaats had gezet. Nadat hij naar de zege was gesprint, begon het wachten. Plots zag Eekhoff de Brit Thomas Pidcock, de nummer vier die zich leek te melden voor de huldiging. “Toen wist ik dat er echt iets mis was. Dit is ongelooflijk. Hoe kunnen ze dit doen?”