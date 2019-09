Windsurfer Badloe als leider naar medalrace

Windsurfer Kiran Badloe gaat bij de WK in de RS:X-klasse op het Gardameer voor de kust van Torbole als leider de medalrace in. Hij werd derde in de enige race van vrijdag en is al zeker van een medaille. Dorian van Rijsselberghe eindigde als tweede en staat ‘overall’ nu op de derde plaats.

Vanwege gebrek aan wind werd er maar één race gevaren. Badloe: “Het zag er even naar uit dat er in de middag ook nog een windje kwam, maar dat mocht niet zo zijn. Het was absoluut de juiste beslissing om ons niet meer te laten varen.”

Met een totaal van 24 punten gaat Badloe aan kop, gevolgd door de Fransman Pierre le Coq, 29 punten: “Ik sta momenteel op de eerste plek, maar het staat super dichtbij met de punten”, zegt Badloe. “De Fransman kan nog heel makkelijk winnen. En voor ‘Dor’ kan het ook nog. Het is verre van over.”