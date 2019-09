Bertens knokt zich naar tweede ronde in Peking

Kiki Bertens heeft de tweede ronde bereikt van de China Open in Peking. De als achtste geplaatste Nederlandse won in drie sets van Donna Vekic uit Kroatië: 3-6 6-1 7-6 (3).

Bertens begon net als in haar eerste partijen in de afgelopen weken op de toernooien in Azië niet goed. Vekic brak al snel naar 3-1, hield die marge vast en pakte de eerste set met 6-3. Met agressiever spel knokte Bertens zich terug en brak de Kroatische nummer 23 van de wereld twee keer (6-1).

In de derde set nam Vekic een break voorsprong, maar Bertens kwam terug. Daarna verspeelden beide speelsters twee keer hun opslagbeurt. In de tiebreak kwam Bertens op 3-0 en hield die marge met sterke services vast en pakte na twee uur en twintig minuten de zege.