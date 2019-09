Chepngetich wint WK-goud in nachtelijke hitte

De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich heeft bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha de nachtelijke marathon gewonnen. De 25-jarige hardloopster won het goud in een slopende warme wedstrijd; de temperatuur schommelde tussen de 30 en 32 graden. Haar tijd na 42,195 kilometer was 2.32.43.

Chepngetich onttroonde Rose Chelimo uit Bahrein, die twee jaar geleden de wereldtitel veroverde in Londen. Chelimo liep nu naar het zilver in 2.33.46. De Namibische Helalia Johannes pakte het brons in 2.34.15.

Veel atletes haalden door oververhitting de finish niet in de loodzware wedstrijd. Het was waarschijnlijk de warmste marathon ooit gelopen op een kampioenschap.