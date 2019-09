De Vries in stijl naar wereldtitel Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries heeft zich verzekerd van de wereldtitel in de Formule 2. De 24-jarige Fries deed dat in stijl, door de hoofdrace op het circuit van Sotsji te winnen. Met nog drie races te gaan, één in Sotsji en twee in de Verenigde Arabische Emiraten, is De Vries niet meer te achterhalen door zijn concurrenten.

De Nederlander startte op het Russische circuit vanaf poleposition. De Vries kwam goed weg en reed tot aan zijn pitstop aan de leiding. Toen de Italiaan Luca Ghiotto vier ronden voor het einde als laatste ook de pits in dook, kwam De Vries weer aan kop te liggen. Hij kwam de laatste ronden foutloos door en haalde zo de titel binnen.

De Vries rijdt sinds 2017 in de Formule 2, dat wordt gezien als voorportaal van de Formule 1. Hij stapt na dit seizoen echter over naar de elektrische raceklasse Formule E.