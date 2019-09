Druk ligt bij Oranje-rensters in wegrace WK

Met ook nog een aan de top teruggekeerde Marianne Vos is Nederland zaterdag in de wegrace bij de WK wielrennen in Yorkshire meer dan ooit de te kloppen ploeg. Behalve drievoudig wereldkampioen Vos telt de ploeg van bondscoach Loes Gunnewijk nog een pak andere rensters met een indrukwekkende erelijst. Zo verdedigt Anna van der Breggen haar titel en voert Annemiek van Vleuten de WorldTour-ranglijst aan.

Met daarbij nog Chantal Blaak, de wereldkampioen van 2017, en Europees kampioen Amy Pieters is het niet meer dan logisch dat de andere landenteams vooral naar de Oranje-rensters zullen kijken. De druk ligt bij hen als om 12.40 uur in Bradford het startschot klinkt. In totaal moet er een kleine 150 kilometer worden afgelegd, de laatste 40 gaan over het lokale parcours in en rond finishplaats Harrogate. Rond 17.00 uur is bekend wie een jaar lang de regenboogtrui mag dragen.