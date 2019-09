Hassan doet gooi naar goud op 10.000 meter

Sifan Hassan weet dat zaterdagavond de ogen op haar zijn gericht bij de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar. De Nederlandse atlete doet in het stadion van Doha een gooi naar het goud op de 10.000 meter.

Hoewel Hassan slechts één 10.000 meter liep en op die afstand geen toptijd heeft staan, wordt ze gerekend tot topfavoriete voor de wereldtitel. De 26-jarige atlete heeft dit seizoen indruk gemaakt met wereld- en Europese records op verschillende afstanden en staat momenteel nummer één op wereldranglijst.

Dafne Schippers verschijnt ook aan de start op de tweede dag van de WK. De Utrechtse sprintster komt zaterdagmiddag in actie in de series van de 100 meter, de afstand waarop ze twee jaar geleden brons veroverde en in 2015 zilver. Ze behoort gezien haar ietwat tegenvallende tijden van dit seizoen niet tot de uitgesproken medaillekandidaten.

Sprinter Taymir Burnet treedt aan in de halve finales van de 100 meter.