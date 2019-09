Kanovaarster Teunissen mist finale en Tokio

Het is kanovaarster Lena Teunissen niet gelukt de finale te halen bij de WK in het Spaanse La Seu d’Urgell. De 22-jarige Nederlandse, die zich donderdag had geplaatst voor de halve finales, eindigde als 27e.

Daarmee greep Teunissen ook naast het olympisch ticket dat ze door het bereiken van de halve finale op het WK voor Nederland had zekergesteld. Om zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio had ze moeten voldoen aan de eis van NOC*NSF, een plaats in de top tien.

Haar concurrente binnen de Nederlandse ploeg, Martina Wegman, had eerder aan de eis voldaan door bij een wereldbekerwedstrijd als zesde te eindigen. Ze komt daardoor in aanmerking voor het olympisch startbewijs.