McLaren terug bij Mercedes voor motoren

Het Formule 1-team van McLaren gaat vanaf 2021 weer rijden met Mercedes-motoren, zo meldt de BBC vrijdag.

McLaren, dat sinds vorig jaar Renault-motoren gebruikt, heeft een deal met Mercedes tot ten minste het einde van 2024. Tussen 2005 en 2014 reed McLaren ook al met Mercedes-motoren. Het team maakte daarna drie jaar gebruik van Honda-motoren.

Volgens de BBC berust de keus voor Mercedes op twee belangrijke factoren. De Mercedes-motor is sterker dan die van Renault sinds de introductie van de turbo-hybride motoren in 2014 en Mercedes is goedkoper.

McLaren en Mercedes hebben de regerende FIA op de hoogte gebracht van de verandering en de deal zal naar verwachting officieel worden aangekondigd voor de Grand Prix van Rusland van zondag.

Mercedes levert zowel het fabrieksteam van wereldkampioen Lewis Hamilton als Racing Point en Williams.

McLaren, met Carlos Sainz en Lando Norris als coureurs, staat vierde in het klassement van de constructeurs achter Mercedes, Ferrari en Red Bull. Er staan nog zes races op de kalender.