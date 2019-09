Middelkoop naar dubbelfinale in Zhuhai

Tennisser Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Marcelo Demoliner uit Brazilië de finale behaald van het tennistoernooi van het Chinese Zhuhai. Het duo versloeg de Portugees Goncalo Oliveira en de Wit-Rus Andrei Vasilevski in twee sets: 7-6 (4) 6-3.

Het is de eerste keer dat Middelkoop de finale van een ATP-toernooi bereikt samen met de Braziliaan. De twee speelden dit jaar eerder samen in Sint-Petersburg, waar ze in de eerste ronde verloren.

In de finale van Zhuhai treffen Middelkoop en Demoliner de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen.