Recordhouder Lavillenie faalt met de polsstok

De Franse wereldrecordhouder bij het polsstokhoogspringen, Renaud Lavillenie, heeft gefaald op de WK atletiek in Doha. De man die in 2014 over 6,16 meter sprong, kwam niet door de kwalificaties. Hij bleef steken op 5,60, terwijl 5,75 vereist was.

De 33-jarige Lavillenie won op de voorgaande vijf WK’s waaraan hij deelnam elke keer een medaille. Het was vier keer brons en één keer zilver. Het begeerde goud zal hij in ieder geval niet in Doha bemachtigen.

Zijn jongere broer Valentin Lavillenie wist zich overigens wel voor de finale te plaatsen.