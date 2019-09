Sabalenka klopt Riske in finale Wuhan

Tennisster Arina Sabalenka heeft het toernooi van Wuhan op haar naam geschreven. De Wit-Russin was in drie sets de Amerikaanse Alison Riske de baas: 6-3 3-6 6-1.

Sabalenka was als negende geplaatst in Wuhan. In de derde ronde versloeg ze Kiki Bertens in twee sets en in de halve finale schakelde ze de nummer 1 van de wereld, de Australische Ashleigh Barty, uit. Sabalenka had het toernooi in Wuhan vorig jaar ook al gewonnen. Toen klopte ze Anett Kontaveit uit Estland in de finale.

Tegen Riske domineerde Sabalenka de eerste set, maar werd haar een break in de tweede set fataal. In de derde set liep de Wit-Russische uit naar 5-0 en liet ze de zege niet meer in gevaar komen. Het is haar tweede ATP-titel in 2019. Begin dit jaar won ze het toernooi van Shenzen. Daar versloeg ze eveneens Riske in de finale.

Alison Van Uytvanck heeft het toernooi van Tasjkent gewonnen. De als derde geplaatste Belgische won in Oezbekistan de finale van de Roemeense Sorana Cirstea: 6-2 4-6 6-4.

Voor Van Uytvanck is het de tweede titel dit seizoen. Eerder dit jaar won ze ook het toernooi van Boedapest.