Schippers soepel naar halve finales 100 meter

Dafne Schippers is haar eerste optreden op haar vijfde WK atletiek probleemloos doorgekomen. De Utrechtse won in het gekoelde Khalifa Stadion van Doha (Qatar) haar serie op de 100 meter in 11,17. Ze kan zich opmaken voor de halve finales op zondag.

Schippers is even gretig als altijd. Medailles zijn haar doel, zeker ook op de 100 meter. Op de 200 meter loert ze op de unieke mogelijkheid voor de derde keer op rij wereldkampioene te worden.

Haar tijd van 11,17 verbleekte wel bij die van haar grootste concurrentes. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce klokte in de heats de beste tijd van alle deelneemsters: 10,80. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou liep op het warme tartan zelfs een persoonlijke record van 10,85. Schippers plaatste zich als achtste voor de halve finales.

“Tijden zeggen nu niks. Het doel was de ronde doorkomen en dat ging makkelijk. Ik hoefde maar even de power erop te zetten en kon de laatste meters ontspannen”, zei ze na de race. “Fraser-Pryce is zo sterk, die wordt denk ik makkelijk wereldkampioene. Maar er zijn nog meer medailles en ik heb op toernooien al vaker rare dingen laten zien. Ik ga nu focussen op de halve finales en kijk niet naar wat de anderen doen.”

Schippers zocht deze zomer vergeefs naar de vorm van weleer, waarin ze makkelijk onder de 11 seconden dook en op de 200 meter zelfs onder de 22 seconden. Van dergelijke toptijden bleef ze ver verwijderd; 11,04 is haar snelste 100 van dit jaar. Bovendien speelden rugklachten haar parten, het gevolg van een val van de trap in februari. De pijn verstoorde haar trainingsopbouw.

“Maar ik heb nu geen klachten. Ik heb zelfs een prima laatste voorbereiding gehad in Belek, heb daar veel kunnen doen en de trainingstijden waren hoopgevend. Ik voel me echt goed, heb rust in mijn hoofd en heb er gewoon zin in om lekker te lopen en te genieten”, aldus Schippers, die op de twee voorgaande WK’s zilver en brons won op de 100 meter.