Sensatie Japanse rugbyers met zege op Ierland

De rugbyers van Japan hebben op het WK rugby in eigen land voor de eerste grote verrassing gezorgd. De Japanners wonnen met 19-12 van Ierland, een van de favorieten voor de wereldtitel.

Ierland nam in de eerste helft met twee tries de leiding, maar de Japanners bleven goed bij met drie benutte penalty’s: 12-9. In de tweede helft namen de Japanners het initiatief over en zorgden met twee tries voor de zege op de Ieren, die na een sterk 2018 tot voor kort nog de nummer één van de wereldranglijst waren.

Japan won eerder al van Rusland en heeft zo een goede kans om zich voor de kwartfinales te plaatsen. Ierland had zijn eerste wedstrijd in de groep van Schotland gewonnen.