Teleurstellende dag Luiten en Besseling

Joost Luiten en Wil Besseling hebben een teleurstellende dag achter de rug op het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland. Beiden gingen rond in 71 slagen en dat is aanzienlijk slechter dan tijdens de eerste twee dagen.

Luiten noteerde op de derde dag vier birdies en drie bogeys, Besseling kwam uit op twee birdies en één bogey. Door de tegenvallende ronde viel Luiten terug naar de 49e plek, Besseling staat gedeeld 40e.

De Fransman Victor Perez en Matthew Southgate uit Engeland beginnen als leiders aan de laatste dag. Perez had slechts 64 slagen nodig en Southgate één meer. Beiden staan op 20 onder par.

Besseling komt doorgaans uit op de Challenge Tour, een niveau onder de Europese Tour. Dankzij zijn hoge klassering bij het KLM Open eerder deze maand (zevende) mag hij nu in Schotland meedoen.