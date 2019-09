Tennisser Boeblik naar finale in Chengdu

Alexander Boeblik heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor een finale op de ATP-Tour. De tennisser uit Kazachtstan was op het toernooi van Chengdu in de halve finale te sterk voor de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 7-6 (6) 6-4.

Boeblik speelde eerder dit jaar de finale in Newport. Daar verloor hij van John Isner. De 22-jarige tennisser won dit jaar al drie challengers

In Chengdu schakelde hij in de halve finales de als vierde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov uit. In de finale neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen Denis Sjapovalov uit Canada en de Spanjaard Pablo Carreno Busta.