UCI: Eekhoff stayerde meer dan 2 minuten

De diskwalificatie van Nils Eekhoff, vrijdag bij de wegrace voor beloften bij de WK wielrennen in Yorkshire, leidde tot zo veel kritiek dat de internationale wielrenunie UCI een dag later met een nadere verklaring kwam. Daarin meldt de bond dat Eekhoff is gediskwalificeerd vanwege het stayeren achter een auto, langer meer dan 2 minuten.

“De maximale straf is gegeven vanwege de duur van de overtreding”, meldt de UCI. De uitsluiting was des te pijnlijker omdat de overtreding gebeurde op meer dan 100 kilometer voor de finish, Eekhoff in koers bleef en drie uur later als eerste over de finish kwam. Daarna duurde het zeker 20 minuten voordat de jury tot het besluit kwam.

Daarvoor waren camerabeelden bekeken en zijn Eekhoff en bondscoach Adriaan Helmantel gehoord. De UCI meldt verder dat ook twee andere renners uit de uitslag zijn geschrapt.