Van der Breggen kan leven met zilver

Anna van der Breggen was vorig jaar de vroege aanvaller die naar de wereldtitel reed in Innsbruck. Haar eenzame avontuur duurde toen een kleine 40 kilometer. In Yorkshire zag ze dit jaar Annemiek van Vleuten ruim 100 kilometer voor de finish uit het zicht verdwijnen. En daar zat de titelverdedigster, opgesloten in een groep die niet wilde samenwerken. Het maximaal haalbare bleek zilver. “En daar ben ik best blij mee.”

Natuurlijk wint ze liever zelf. Van der Breggen stak het niet onder stoelen of banken. “Nu effe gaan, dacht ik soms als ik naar de anderen keek.” Ze reed lang in een groep van zeven, op ongeveer een minuut van Van Vleuten. Maar de samenwerking tussen onder anderen de Amerikaanse tijdritkampioene ChloĆ© Dygert, de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Britse Lizzie Deignan ontbrak. “Niemand nam het initiatief, alleen Lizzie heel even. Maar toen we bij het lokale parcours kwamen wist ik dat het gat al te groot was.”

Dygert reed uiteindelijk in het eerste rondje weg, maar werd later weer bijgehaald door Van der Breggen en Amanda Spratt. De Australische, in het dagelijks leven ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott, moest zich in de slotronde in de strijd om het zilver gewonnen geven.