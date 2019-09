Van der Poel ziet wel hoe de koers verloopt

Langzaam neemt de spanning toe bij Mathieu van der Poel. Zaterdag verkende hij het parcours waarop zondag om de wereldtitel wordt gestreden. Het zonnetje scheen, maar voor zondag is flink wat regen voorspeld. “Ik houd er niet echt van, maar dat geldt voor meer renners”, vertelde hij eerder al. “De wind kan ook een rol gaan spelen, het wordt een nerveuze wedstrijd.”

Van der Poel (24) debuteert na een wonderlijk jaar op de WK voor eliterenners. Meteen behoort hij tot de topfavorieten, al vindt hij die status wat overdreven. “Er zijn genoeg jongens die kunnen winnen.” Namen wil hij aanvankelijk niet noemen, als Belgische journalisten aandringen noemt hij Philippe Gilbert. “Voor mij de gevaarlijkste Belg, goed in de regen en in de Vuelta al in topvorm.”

Zijn vorm is goed, vertelde Van der Poel die in de Tour of Britain – drie ritzeges en eindzege – die bewering al had onderstreept. “Ik heb al een heel mooi jaar gehad met mijn eerste overwinning in een klassieker. Dat was boven verwachting. Ook op de mountainbike heb ik het niveau gehaald wat ik wilde bereiken.” Van der Poel won in het voorjaar de Amstel Gold Race en pakte zijn eerste wereldbekerzeges op de mountainbike, een onderdeel waarop hij volgend jaar in Tokio een gooi wil doen naar olympisch succes. En hij is natuurlijk regerend wereldkampioen veldrijden.

Kandidaten genoeg, benadrukte Van der Poel. En hij doet dat zeker niet om druk weg te nemen. Zelden heeft een Nederlandse renner voor een WK zich zo nadrukkelijk als kopman gepresenteerd. “Of ik iets aan de ploeg heb? Dat ligt eraan. Het kan van cruciaal belang zijn, maar het hangt van het verloop van de koers af. Uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Ik kijk niet te veel vooruit. Ik zie het wel tijdens de koers. Er zullen veel aanvallen komen. Ik heb in klassiekers al vaker ge├»soleerd gereden. Als aan het eind de grote mannen gaan, is het toch aan mij om te volgen.”