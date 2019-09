Van Vleuten grijpt wereldtitel na lange solo

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag op indrukwekkende wijze de wereldtitel wielrennen op de weg veroverd. De 36-jarige renster uit Wageningen verraste de concurrentie met een aanval op meer dan 100 kilometer voor de finish. Van Vleuten verkreeg een maximale voorsprong van 2.37.

Anna van der Breggen werd op 2.15 achterstand tweede, voor de Australische Amanda Spratt op 2.28.

Op de beklimming van de Lofthouse kwam de verrassingsaanval van Van Vleuten. Binnen de kortste keren had ze een minuut voorsprong op een groep met onder anderen Van der Breggen, de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Britse Lizzie Deignan en ChloƩ Dygert, de Amerikaanse winnares van de individuele tijdrit. Het peloton, met bijvoorbeeld Marianne Vos, volgde al op meer dan 2 minuten.

Er waren nog 100 kilometer te gaan, het leek overmoed. Maar Van Vleuten, dinsdag als titelverdedigster slechts derde in de tijdrit, ging onverstoorbaar door. Richting Harrogate liep haar voorsprong op het toch niet kinderachtige zevental op naar anderhalve minuut. Vos, vooraf gezien als topfavoriet, zat gevangen in het peloton op meer dan drie minuten. Uiteraard gingen de Nederlanders in die groep de jacht niet leiden.

Van de achtervolgsters was Deignan, die voor haar huwelijk als Lizzie Armitstead al een keer de wereldtitel veroverde, de actiefste. Maar ook zij kon niet verhinderen dat Van Vleuten bij de eerste finishpassage al een voorsprong had van 2.37. Dat leek een gelopen koers met nog ruim 40 kilometer te rijden.

Dygert gaf gas in het eerste lokale rondje, op het lange, licht hellende rechte stuk naar de finish. Alleen Van der Breggen, Longo Borghini en Spratt, ploeggenote van Van Vleuten bij Mitchelton-Scott, konden nog volgen. Dygert versnelde maar kon het tempo niet volhouden. De Amerikaanse moest uiteindelijk met de vierde plek genoegen nemen.