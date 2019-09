Verstappen start als negende in GP Rusland

Max Verstappen start bij de Grote Prijs van Rusland als negende. De coureur van Red Bull zette bij de kwalificatie op het circuit van Sotsji de vierde tijd neer. Door de gridstraf van vijf plaatsen wegens aanpassingen in de motor start hij zondag als negende.

Poleposition is voor Charles Leclerc. De Monegask zette voor de vierde keer op rij de snelste tijd neer in de kwalificatie. Met 1.31,628 was de Ferrari-coureur 0,402 seconde sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Mercedes. Sebastian Vettel zat daar met 0,425 seconde nipt achter in zijn Ferrari. Verstappen gaf 0,682 seconde toe op Leclerc.

Verstappen wist dat hij de gridstraf zou krijgen, maar wilde toch zo ver mogelijk vooraan eindigen bij de kwalificatie. Meer dan de vierde plek zat er volgens de coureur echter niet in. “We verliezen te veel op het rechte stuk en in de laatste sector waren we ook niet top”, zei hij bij Ziggo. Het begon volgens Verstappen aan het einde van de kwalificatie harder te waaien en dat merkte hij bij de achterkant van zijn wagen.

De Red Bull-coureur start zondag op de vijfde startrij met naast hem voormalig ploeggenoot Daniel Ricciardo in de Renault. “Als we naar een vierde of vijfde plek kunnen rijden, dan doen we het goed”, keek Verstappen vooruit. Zijn huidige ploeggenoot, Alexander Albon, verremde zich in de eerste kwalificatiesessie en kwam tot stilstand tegen de muur. Hij start zondag als negentiende.