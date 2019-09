Volleybalsters verliezen voor vijfde keer

De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens de World Cup in Japan de vijfde nederlaag geleden. Oranje ging in Osaka onderuit tegen de Dominicaanse Republiek: 2-3 (23-25, 22-25, 27-25, 25-18, 4-15).

De volleybalsters kwamen tegen de Dominicaanse Republiek op een 2-0 achterstand in sets, maar knokten zich terug in de wedstrijd met setwinst in de derde en vierde set. In de derde set werkte Oranje met twee punten van Celeste Plak een matchpoint van de tegenstander weg en greep alsnog de set met 27-25.

In de vijfde set ging het echter mis voor de speelsters van bonscoach Jamie Morrison: 4-15. In de afsluitende set kwamen de Nederlandse speelsters al snel op een 6-0-achterstand door punten van het sterke blok van de Dominicaanse volleybalsters en servicepunten van Bethania de la Cruz. Ze liepen zelfs uit naar 10-0 en die marge kon Oranje niet meer goedmaken.

Voor Nederland was Lonneke Sloetjes met 29 punten topscorer. Plak maakte 17 punten. Bij de Dominicaanse volleybalsters droeg Brayelin Elizabeth Martinez met 26 punten bij aan de zege.

Oranje komt nog een keer in actie tijdens de World Cup. Zondag treft het gastland Japan, dat zaterdag nog tegen Argentiniƫ speelt.