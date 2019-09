Wereldtitel Badloe, zilver Van Rijsselberghe

Windsurfer Kiran Badloe heeft voor het eerst de wereldtitel gepakt in de RS:X-klasse. De 25-jarige Badloe, die eerder dit jaar al Europees kampioen werd, had op het Gardameer in de afsluitende medalrace genoeg aan de vijfde plaats om het goud te pakken. Dorian van Rijsselberghe, de wereldkampioen van vorig jaar, won de medalrace en schoof daardoor in het klassement op naar de tweede plaats.

Vorig jaar bij de WK in Aarhus waren de rollen omgedraaid. In Denemarken was de wereldtitel voor Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016, en ging het zilver naar Badloe. Slechts één van hen mag volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De trainingsmaten Van Rijsselberghe en Badloe hebben zelf afgesproken dat degene die het beste presteert op de drie WK’s richting Tokio het olympisch ticket krijgt. De beslissing valt begin volgend jaar bij de WK in Auckland.