Zware beenoperatie voor coureur Manuel Correa

F2-coureur Juan Manuel Correa, die vier weken geleden ernstig gewond raakte, wordt zondag aan aan zijn ernstig gewonde rechterbeen geopereerd. De operatie zal zeker tien uur duren, zo heeft het management van de coureur via sociale media bekendgemaakt

Correa was betrokken bij de horrorcrash op Spa-Francorchamps eind augustus waarbij de Fransman Antoine Hubert om het leven kwam. De Amerikaans-Ecuadoraanse coureur lag enige tijd in een kunstmatig coma. Inmiddels is hij weer volledig bij kennis en zijn zijn longen weer goed hersteld. “Al zijn fysieke verbeteringen en wilskracht hebben indruk gemaakt op de dokters”, schrijft het management.

Eerder deze week is de coureur overgeplaatst naar een ander gespecialiseerd ziekenhuis in Londen. De operatie is zo complex dat de artsen een deel van zijn been wilden amputeren. Correa heeft deze zogenaamde reconstructieve amputatie afgewezen en kiest voor de zware operatie, zo schrijft het management.