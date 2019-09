Bertens in tweede ronde tegen Jastremska

Kiki Bertens neemt het in de tweede ronde van de China Open op tegen Dajana Jastremska. De Oekraïense tennisster versloeg in Peking in de eerste ronde de Française Caroline Garcia met overtuigende cijfers: 6-1 6-1. Bertens had een dag eerder de tweede ronde bereikt door Donna Vekic uit Kroatië te verslaan.

De 19-jarige Jastremska is de nummer 27 van de wereld. Tegen Garcia, van wie ze dit jaar nog de finale in Straatsburg verloor, gaf ze nauwelijks kansen weg. Eén break kreeg de Franse tennisster in de eerste set, maar de Oekraïense won alle keren de opslag van haar opponente. De tweede set won ze met dezelfde cijfers.

De als achtste geplaatste Nederlandse speelde nog niet eerder tegen Jastremska. “Ze speelt heel aanvallend, dus je weet nooit wat je krijgt”, keek Bertens vooruit. “Ik moet klaar voor alles zijn en kijken waar ik zelf iets kan doen.”