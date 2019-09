Blessure houdt Schippers uit WK-finale 100 m

Dafne Schippers gaat niet van start in de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Doha. De Utrechtse is geblesseerd geraakt tijdens de halve finales. Het betreft een pijnlijke lies.

Schippers had zich met de zevende tijd geplaatst voor de finale. Ze liep 11,07 en werd daarmee derde in haar heat. Die klassering was eigenlijk niet genoeg voor een finaleplek, maar op basis van haar tijd mocht ze toch door naar de eindstrijd in het Khalifa Stadion.

Aan haar sprint in de halve finale was het niet af te zien, maar kennelijk is de liesblessure erin geslopen. Volgens een woordvoerster van de Atletiekunie start ze ook uit voorzorg niet, omdat de medische staf gaat proberen haar klaar te stomen voor de 200 meter. Op die afstand wil ze haar titel verdedigen.