Burnet door naar halve finales 200 meter

Taymir Burnet heeft zich met succes door de series van de 200 meter gewerkt bij de WK atletiek in Qatar. De 26-jarige sprinter eindigde in het Khalifa Stadion van Doha als derde in zijn serie in een tijd van 20,37 seconden, een fractie boven zijn persoonlijk record van 20,35. Hij plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales.

De Brit Adam Gemili won de heat in 20,06, de Turkse titelverdediger Ramil Goelijev werd tweede in 20,27. De halve finales en finale van de 200 meter staan voor maandag op het programma.

Burnet is in Doha de enige Nederlandse sprinter die individueel in actie komt. Hij strandde zaterdag in de halve finales van de 100 meter en werd als zeventiende geklasseerd met zijn tijd van 10,18.